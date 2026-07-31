Tajani defiende la aplicación de controles con España para proteger las fronteras de la UE

"Esta medida está prevista en los Tratados y ahora es inevitable. La crisis migratoria de Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad compartida entre nuestros países", indicó Tajani en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El Ministerio del Interior de Italia ha dispuesto este viernes la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos con España por la crisis en Ceuta tras la llegada de miles de personas desde Marruecos, según informan fuentes oficiales.

La medida, que implica una suspensión temporal de un mes del tratado 'Schengen' de libre circulación en la Unión Europea (UE), consiste en controles aleatorios a ciudadanos no comunitarios procedentes de España.

Según el ministro de Exteriores italiano, es necesario "trabajar juntos para impedir la entrada descontrolada de migrantes en territorio de la UE, con todos los riesgos que ello conlleva y la amenaza del terrorismo, que debemos combatir sin vacilar".

Las medidas fronterizas decretadas por Italia se producen a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta, fronteriza con este país.

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El anuncio del Gobierno italiano se produce cuando el Ministerio del Interior español ha anunciado que prácticamente todos los migrantes que entraron en Ceuta ya han retornado a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras.

En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.