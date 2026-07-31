'Ted Lasso' da un salto al fútbol femenino para visibilizar sus desafíos

"Hacer más temporadas después de sentirnos tan terminados y orgullosos de lo que habíamos hecho anteriormente no es tan distinto a la decisión de Ted de lanzarse antes de mirar, porque aunque regresa al mismo lugar, entrenar a un equipo femenino representa un mundo completamente nuevo para él", explicó Sudeikis en una rueda de prensa.

La producción de 'Ted Lasso' parecía haber llegado a su fin en 2023 con el cierre de su tercera temporada, cuando el entrenador decide regresar a la ciudad estadounidense de Kansas City para estar cerca de su familia. Sin embargo, el año pasado Apple TV anunció el regreso de la comedia para una cuarta entrega que verá la luz el próximo 5 de agosto.

La cuarta entrega arranca precisamente en el momento en el que Rebecca Welton (Hannah Waddingham), Keeley Jones (Juno Temple) y Leslie Higgins, viajan al nuevo hogar de Lasso para proponerle el reto de liderar el ala femenina del AFC Richmond.

La serie hace un repaso de las adversidades por las que atraviesan las futbolistas, como disponer de menores recursos que los compañeros masculinos, no formar parte en la toma de decisiones, o simplemente estar invisibilizadas.

La británica Tanya Reynolds ('Sex Education') interpreta a Alice Chilton, la entrenadora asistente del equipo femenino, considerada problemática, poco simpática y gruñona. Aun así, tendrá que ayudar a Lasso a acoplarse a su nuevo trabajo.

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"Interpretar al polo opuesto de Ted fue delicioso, fue una dinámica interesante de explorar", dijo Reynolds, cuyo personaje cuestiona a la dueña del club, Rebecca Welton, sobre el papel de las mujeres en los puestos de liderazgo en su empresa.

"Rebecca cree que es feminista, pero en realidad no lo es tanto y tiene que cuestionarse a sí misma. El hecho de que alguien como Alice se lo señale me parece brillante", explicó Waddingham.

A través de ese vínculo, la serie aborda temas como el feminismo y los sesgos de género sin perder el tono optimista y el humor que la han caracterizado desde su estreno.

Desde la perspectiva de Temple, dicho tema se trata "con mucha gracia".

"Me sorprendió lo brillantemente que se abordó y lo importante que es hacerlo sin que se sienta como un ataque. Pienso que eso es muy importante. En esta época, creo que si atacamos a la gente con pensamientos e ideas, la gente no quiere escuchar", añadió Temple.

La temporada también contará con nuevos personajes interpretados por Jude Mack, Faye Marsay o Abbie Hern, entre otras, quienes formarán parte del equipo femenil que dirigirá Lasso.

"'Ted Lasso' me parece una buena plataforma para visibilizar los problemas del deporte femenino, y creo que lo hacemos de una manera sutil y elegante", dijo Marsay.

Mack considera que las mujeres a las que dan vida rompen el molde con el que se representa al género en la pantalla.

"Se nos permitió ser agresivas y arrogantes, desordenadas y ruidosas en este show. Creo que eso es bastante raro de ver en pantalla, y a todas nosotras, de alguna manera, no se nos pide ser bonitas aquí, lo cual me parece bastante refrescante", dijo Mack.

Las actrices esperan que esta producción también impulse el interés de las audiencias en el deporte femenino de cara al mundial femenil que se llevará a cabo en 2027 en Brasil.