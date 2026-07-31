Tusk insta a España a "tomar ejemplo" de Polonia para que Schengen pueda sobrevivir

"España debe tomar ejemplo de nosotros si Schengen debe sobrevivir", escribió Tusk en un mensaje en X, en el que reaccionó a la entrada ilegal en Ceuta de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos.

"Hemos invertido miles de millones de euros y hemos movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos", añadió el jefe del Gobierno polaco.

Tusk aludía así a la que ha llamado "la frontera más segura de Europa", entre Polonia y Bielorrusia, levantada después de que en agosto de 2021, el primero de ellos viviera una crisis por la llegada masiva de migrantes ilegales procedentes de territorio bielorruso.

Como consecuencia de esa crisis, Polonia levantó progresivamente un muro de 186 kilómetros de largo y 5,5 metros de altura que, junto a una red de medidas de vigilancia electrónica con cámaras térmicas, sensores drones y túneles, costó alrededor de 353 millones de euros.

El despliegue de efectivos en ese muro se ha incrementado en los últimos años, y se ha pasado de los 7.500 presentes en 2023 al refuerzo impulsado en julio de 2024, que elevó el total de soldados, policías y guardias fronterizos a 17.000.

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Para financiar la vigilancia en esta infraestructura, Ejecutivo polaco anunció en mayo de 2024 una inversión de aproximadamente 2.200 millones de euros destinada a aumentar las fortificaciones físicas y los medios digitales.

En el ámbito legal, Varsovia introdujo además el 27 de marzo de 2025 un decreto que aún continúa en vigor y que permite la restricción temporal del derecho de asilo en la frontera con Bielorrusia.

Así, la evolución de las infiltraciones ilegales desde Bielorrusia muestra una tendencia descendente drástica tras estas medidas.

Mientras que, según datos de la Guardia Fronteriza de Polonia, en el primer trimestre de 2022 se registraron más de 3.300 intentos de cruces ilegales, en el mismo periodo de 2026 la cifra cayó a solo 158.

Anualmente, la presión pasó de más de 5.000 cruces en 2024 a unos 1.700 en 2025.

En mayo de este año, Tusk anunció que marzo fue el primer mes con "cero infiltraciones" en la frontera con Bielorrusia.