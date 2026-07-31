UE denuncia aumento de daños financieros por actividades cibernéticas de Corea del Norte

"Las actividades cibernéticas de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) causan cada vez más daños financieros significativos a la UE, sus Estados miembros y sus socios, en particular a las empresas privadas", señaló un portavoz del Servicio Europeo de Asuntos Exteriores (SEAE) en un comunicado.

La UE alertó que las actividades maliciosas norcoreanas "representan una amenaza para la seguridad y la estabilidad internacionales", debido a que ayudan al régimen "a financiar sus programas ilícitos de misiles nucleares y balísticos".

El SEAE compartió también la preocupación ya expresada por Japón y otros socios por los llamados "trabajadores informáticos", agentes norcoreanos que se hacen pasar por trabajadores informáticos remotos con identidades falsas para generar ingresos con destino al país asiático.

La UE pidió contrarrestar esta amenaza con "una mayor concienciación" y una "respuesta firme y unificada" con sus socios y recordó que ya el bloque comunitario seguirá sancionando a Corea del Norte para evitar estas prácticas.

"Continuaremos trabajando con nuestros socios para prevenir, disuadir y responder a esta amenaza, a fin de garantizar la seguridad y la estabilidad internacionales y un ciberespacio global, abierto, libre, estable y seguro", señaló el comunicado.