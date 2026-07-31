Un detenido en Francia por un intento de robo con arma blanca en el Ministerio de Sanidad

El hombre se introdujo en el edificio, ubicado en el distrito VII de París, por una puerta de seguridad normalmente cerrada que encontró abierta, según informó la Fiscalía de París a la cadena RMC.

Una vez dentro, se dirigió a la primera planta y deambuló armado por los pasillos y despachos durante varios minutos, e intentó salir con material informático.

Los servicios de seguridad intervinieron y el hombre apuntó con el cuchillo a los agentes, aunque no llegó a usarlo, e intentó huir, pero fue atrapado por policías.

Además del cargo de robo, el hombre quedó también detenido bajo acusación de uso de estupefacientes y sustancias ilícitas psicotrópicas.