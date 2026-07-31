Un doctor nipón pasa del sismo en Venezuela al del archipiélago: la tensión era "extrema"

"La atmósfera era de extrema tensión", afirmó el miembro de la ONG Peace Winds Japan en una videollamada con periodistas la pasada noche, al recordar el momento en el que llegó con su equipo al centro comercial que sufrió una gran explosión tras el terremoto de magnitud 7,1.

Con el segundo piso del edificio de Aeon Mall en la localidad de Kashima colapsado, un número entonces desconocido de atrapados y una "operación de largas horas en la que había un gran número de rescatadores trabajando sin descanso bajo un fuerte calor", Inaba subrayó los desafíos de atender a heridos en una zona considerada segura dentro del propio centro comercial.

"Al tratarse de una explosión de gran escala en un centro comercial, la situación podría haber derivado en miles de víctimas", explicó el médico. Unas 3.000 personas se encontraban en el lugar en el momento del terremoto, pero fueron evacuadas antes de que una posible fuga de gas hiciera detonar el edificio.

Las autoridades locales elevaron este viernes a 35 los muertos por el terremoto, mientras los equipos de rescate continúan buscando a personas atrapadas bajo los escombros del centro comercial.

Más de 9.000 personas continúan en centros de evacuación, mientras que la región continúa experimentando cortes de agua y de electricidad en medio de una ola de calor extremo.

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"La falta de servicios básicos como agua y luz genera condiciones sumamente extremas: personas durmiendo en los recibidores de sus casas o sobre el asfalto debido al calor sofocante dentro de las viviendas y refugios", subrayó Inaba, que este viernes continúa apoyando las labores sanitarias visitando refugios.

Inaba fue uno de los doctores japoneses que viajó a Venezuela para dar respuesta al doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el país el 24 de junio, causando más de 5.500 muertes.