Uruguay continúa bajo alerta naranja por "tormentas muy fuertes y severas"

"El área será afectada por tormentas (puntualmente) fuertes y/o severas. Podrán estar acompañadas por precipitaciones copiosas en cortos períodos, granizo, rachas de vientos muy fuertes e intensa actividad eléctrica", apunta el último informe presentado hoy.

Este viernes, Montevideo se encuentra nuboso y cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas. Asimismo, hay rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora asociadas a tormentas.

Se espera que el sábado por la mañana se mantenga cubierto con precipitaciones y tormentas, mientras que en la tarde y en la noche estará cubierto a nuboso y algo nuboso con precipitaciones.

El domingo y el lunes la probabilidad de lluvia es baja, al tiempo que el martes y el miércoles es nula.

Por otra parte, se esperan lluvias en el este, el oeste y en el norte del territorio para este sábado, mientras que el domingo estará nuboso, pero sin precipitaciones.