Varios migrantes acampados fuera del CETI intentan asaltar el recinto a la fuerza

La situación se ha producido esta noche de viernes cuando varios grupos de migrantes -marroquíes, subsaharianos y argelinos principalmente- que están a las afueras del CETI han intentado forzar su acceso y entrar a estas instalaciones.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la Policía Nacional ha tenido que acudir al CETI para estabilizar la situación después de que varios grupos de migrantes que acampan fuera hayan derribado una parte del vallado perimetral de acceso al recinto.

La Policía Nacional ha establecido un cordón de seguridad en las inmediaciones de la puerta principal del CETI después de comprobar que en el exterior viven más de 500 personas a la espera de poder acceder a su interior.

Los residentes en el recinto han tenido que recluirse en sus habitaciones para evitar altercados con los que intentaban entrar a la fuerza.

El CETI únicamente ha permitido el acceso a su interior en las últimas horas a mujeres y niñas por razones de índole humanitario.