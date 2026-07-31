Ya son 43 los cadáveres recuperados en la costa de Ceuta tras la entrada de migrantes

Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando.

Con estos fallecidos se eleva a 75 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.

Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial- las personas que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En este sentido, el Ministerio del Interior español divulgó que hasta las 13.30 de hoy (11.30 GMT) ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de los aproximadamente 49.000 marroquíes que han cruzado la frontera irregularmente en los últimos días.