Al menos 4 fallecidos y 12 heridos en choque entre un vehículo y una furgoneta en Ecuador

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las entidades de primera respuesta, el hecho correspondió a un choque frontal excéntrico entre un vehículo, utilizado como taxi, y una furgoneta, señaló el ECU 911 en un comunicado.

Personal del Cuerpo de Bomberos ejecutó labores de rescate, extracción y evacuación de las personas afectadas, mientras que el Ministerio de Salud Pública gestionó ambulancias adicionales para el traslado de los heridos a diferentes casas de salud.

Como resultado de este siniestro de tránsito, cuatro personas fallecieron y 12 resultaron heridas, según el reporte preliminar emitido por las instituciones competentes.