Al menos dos heridos en un ataque israelí con dron contra el sur del Líbano

El dron israelí lanzó un ataque con misiles guiados esta tarde contra el barrio de Al Aqida, indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, sin dar más detalles sobre el estado de los heridos.

Este ataque se produce en un momento en que el Ejército israelí intensifica sus bombardeos con artillería en todo el sur libanés.

La ANN informó este sábado que localidades y ciudades del sur, especialmente las ubicadas en la denominada 'línea amarilla' -la franja que las tropas israelíes ocupan en el país- y sus alrededores "viven en un estado de tensión" después de explosiones israelíes masivas.

Asimismo, detalló que el Ejército israelí disparó ametralladoras pesadas y desplegó patrullas blindadas a lo largo de las carreteras en la zona de Saf al Hawa, hasta Bint Jbeil; distrito donde también demolieron varias casas e incendiaron otras.

También recogió que una lancha patrullera israelí abrió fuego contra barcos pesqueros frente a la costa de Mansouri, frente a la ciudad de Al Bayada, en un intento por impedirles faenar en la zona.

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La situación genera preocupación tanto para el Gobierno libanés como para organismos internacionales, sobre todo, tras producirse ayer una "enorme e inaudita" explosión perpetrada por fuerzas israelíes a ambos lados del histórico castillo de Beaufort.

La oficina del Coordinador Especial interino de la ONU para el Líbano, Jean Arnault, expresó este sábado su profunda preocupación por la "la magnitud de los bombardeos y demoliciones" en el sur, "dado su impacto devastador en la infraestructura civil, el patrimonio cultural y la memoria colectiva de las comunidades locales".

"Esta escalada en el ritmo de la destrucción debe detenerse, mientras que los canales diplomáticos permanecen abiertos para abordar cualquier asunto pendiente", añadió el mensaje.

Israel y Líbano celebrarán del 4 al 6 de agosto en Roma una nueva ronda de conversaciones, lideradas por Estados Unidos, con el objetivo de avanzar en la implementación del marco de seguridad firmado en junio, consolidar la retirada de las tropas israelíes y su reemplazo por el Ejército libanés.