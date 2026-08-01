Al menos un muerto en un motín en una cárcel de Sri Lanka

"Según la información oficial que hemos recibido hasta el momento, ha fallecido un recluso", declaró un portavoz policial a EFE, añadiendo que varias personas han resultado heridas.

Un incendio se produjo en uno de los edificios del complejo y se han visto ambulancias saliendo de la prisión.

Todavía se desconocen las causas de los disturbios.

La Policía aseguró que se ha reforzado la seguridad en la zona con el despliegue de agentes de la Fuerza Especial y del Ejército para controlar la situación.

Las autoridades también han impuesto un toque de queda indefinido en tres distritos que rodean la cárcel —Kendaliyadda Road West, Kendaliyadda Road North y Dambuwa— principalmente para evitar que los familiares de los reclusos se acerquen al área.

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Los disturbios de la prisión de Mahara se producen menos de un mes después de los enfrentamientos mortales en la cercana prisión de Negombo, que se saldaron con más de treinta muertos, entre ellos diez guardias.

A principios de junio, el coordinador residente de la ONU en Sri Lanka, Marc-André Franche, instó al Gobierno de Sri Lanka a garantizar una mayor protección y a aumentar la inversión en el sistema penitenciario.

Según un informe reciente del Comité para la Protección de los Derechos de los Reclusos, la tasa de hacinamiento carcelario de Sri Lanka se sitúa en el 286,6 %, mientras que más del 60 % de los internos se encuentran todavía a la espera de juicio.