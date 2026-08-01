Audios de exasesora española de primera dama colombiana la implican en presunta corrupción

"Verónica tiene de testaferros a varios primos", señala en uno de los audios publicados en el que afirma que incluso fue amenazada. "Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales", expresó Ferrer en una conversación con un interlocutor no revelado por la revista.

La estratega, a quien el Gobierno de Petro le dio la nacionalidad colombiana y fue consejera presidencial para la Reconciliación desde 2022 hasta 2023 cuando dejó el cargo por supuestas diferencias con Alcocer, afirmó que el empresario español Manuel Grau, también naturalizado colombiano, le entregó a la primera dama dos millones de euros durante la campaña que llevó a la Presidencia a Petro en 2022.

"A Verónica le dieron dos millones de euros en campaña (unos 2,3 millones de dólares), Manuel se los dio", añadió Ferrer, que no dio más detalles al respecto.

En Colombia no existe el cargo de primera dama y, por lo tanto, no tiene unas funciones establecidas, por lo que tradicionalmente las esposas de los presidentes han realizado actividades asociadas a la gestión social.

Sin embargo, según lo revelado por Ferrer, al parecer la primera dama tiene influencia sobre cargos en la petrolera estatal Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

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"¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol? (...) Tiene la DIAN", se pregunta la española.

Por otra parte, Ferrer señaló que de la Consejería Presidencial para la Reconciliación, el organismo que ella lideraba, desaparecieron 1.000 millones de pesos (unos 316.000 dólares) en efectivo y se preguntó: "¿Quién los tiene? ¿Dónde están?".

"Los proyectos que han hecho en la Consejería son chimbos (falsos). O sea, hay pagos y esto, cobran de los puestos que han colocado, cobran como los tres cerditos y cobran de las operaciones grandes", manifestó en los audios.

En enero de 2024, los elevados gastos y el inusitado poder de la primera dama colombiana se convirtieron en un problema para Petro, que había llegado a la Presidencia con una promesa de cambio y austeridad pero su mandato, que termina el próximo viernes, ha sido salpicado por numerosos escándalos de corrupción, los más recientes con jóvenes cercanas al mandatario.

El portal La Silla Vacía reveló a principios de 2024 que desde que comenzó el Gobierno de Petro, en agosto de 2022, los gastos para mantener en esa época el equipo de su esposa sumaban aproximadamente 1.000 millones de pesos mensuales (unos 316.000 dólares de hoy).

La esposa del presidente también es señalada de tener un gran poder tras bambalinas que le permitió ubicar en puestos importantes a personas cercanas, como Ferrer.