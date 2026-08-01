Autoridades de Perú afirman que entre fallecidos en avioneta de Nazca hay extranjeros

A su retorno de una visita a la región Junín, la mandataria dijo a los periodistas que lamentaba profundamente el accidente en que han perdido la vida 13 personas (11 pasajeros y dos tripulantes) cuando sobrevolaban las turísticas Líneas de Nazca.

"El ministro de Transportes y Comunicaciones está realizando la investigación correspondiente y el canciller está comunicando a los consulados de los ciudadanos extranjeros que han perdido la vida", afirmó Fujimori.

Asimismo, la jefa de Estado añadió que se está evaluando la clausura temporal del aeropuerto del que partió la avioneta de la empresa Aerodiana.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los pasajeros y la Policía permanece en la zona, tras acordonar el lugar donde se estrelló e incendió la nave, a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica.

El ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a través de la Red de Protección al Turista, tiene en marcha los protocolos de atención correspondientes y viene articulando acciones con las autoridades competentes para brindar el apoyo y la asistencia que corresponde, indicó en un comunicado.

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Asimismo, aseguró que brindará "el apoyo necesario a las embajadas de los países de origen de los turistas fallecidos, en coordinación con las entidades competentes".

Por su parte, el Ministerio Público indicó que el fiscal provincial Hugo Umiña se trasladó de inmediato a la zona y dispuso el levantamiento de los cuerpos.

En coordinación con el equipo del Instituto de Medicina Legal, se efectuará el traslado de los restos a la morgue para su identificación y posterior entrega a sus familiares. "Entre las víctimas se encuentran ciudadanos extranjeros", precisó la Fiscalía.

En tanto, la compañía Aerodiana expresó su profundo pesar por el accidente ocurrido este sábado durante una operación de sobrevuelo turístico en las Líneas de Nazca.

Extendió sus sinceras condolencias y solidaridad a los familiares de los fallecidos, además dijo acompañar su dolor "con respeto y absoluta disposición para brindar el apoyo que corresponda".

La empresa añadió que a lo largo de sus 18 años de operación han mantenido un compromiso permanente con la seguridad de sus pasajeros y tripulantes, razón por la cual señaló que "este hecho nos afecta profundamente" y reafirma su disposición de colaborar con total responsabilidad en todo lo que sea requerido por las autoridades.

Un portavoz de la Policía Nacional confirmó que la aeronave salió desde el terminal aéreo de Pisco y se dirigió, después del mediodía local, a sobrevolar las Líneas de Nazca.

La nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control y otra avioneta ubicada en el mismo radio vio el accidente, según comentó a EFE el guía turístico Juan Valdivia, quien trabaja en el lugar.

Este accidente ocurre un día después de que la región Ica sufrió un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.