Detienen a dos colombianos en operativo en el que decomisaron 44 kilos de cocaína en Quito

El denominado operativo "Luna Blanca" se ejecutó con información de Inteligencia militar en el sector de Carapungo, en el norte de la capital ecuatoriana.

El Ejército identificó a los capturados como Daniel G. alias "Cali" y Yeraldín D. de nacionalidad colombiana, presuntamente vinculados con actividades de narcotráfico y al grupo criminal Los Lobos.

De acuerdo con la información de Inteligencia, el inmueble intervenido era utilizado como centro de acopio de droga que, presuntamente, iba a ser enviada hacia Países Bajos, oculta en cargamentos de exportación de rosas.

El decomiso -según el Ejército- afectó en unos 1,5 millones de dólares a la estructura criminal.

Las evidencias y los aprehendidos fueron entregados a las autoridades para el procedimiento legal correspondiente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.