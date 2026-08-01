Ecuador incauta unos 90 kilos de cocaína en un contenedor que tenía como destino Italia

Un contenedor con banano de exportación se convirtió en el punto de partida de una investigación que terminó con la incautación de la cocaína que tenía como destino Génova.

El procedimiento se realizó el pasado viernes en el Terminal Portuario de Guayaquil (TPG), durante el operativo "Cero Impunidad 24956", ejecutado por la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas.

La intervención fue resultado de labores de inteligencia, análisis de información y perfilamiento de cargas.

Durante la inspección, los agentes, con el apoyo del un perro detector de drogas, localizaron 90 paquetes ocultos en el interior de la carga.

Las pruebas de campo confirmaron que los 90 paquetes contenían cocaína.

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Como resultado del procedimiento, fue capturado Jonathan F., mientras que los agentes levantaron como indicios un contenedor, un teléfono móvil y dos sellos.

De acuerdo a cálculos de la Policía, la incautación representa una afectación económica a narcotraficantes estimada de unos 200.000 dólares en el mercado nacional; 2,68 millones de dólares en el mercado estadounidense y 4,18 millones de dólares en el europeo.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.