El primer ministro francés dice que globalmente los incendios están ahora bajo control

En una entrevista al dominical Le Journal du Dimanche divulgada este sábado, Lecornu señaló que "de manera general los incendios están hoy bajo control en nuestro país" aunque "todo sigue siendo muy evolutivo" y "si las condiciones cambiaran, reanudaríamos inmediatamente las medidas de precaución que se imponen".

El jefe del Ejecutivo avanzó que se va a designar a un "coordinador nacional" que se encargará de dirigir la reconstrucción en las zonas siniestradas por el fuego, que según las cifras ofrecidas este sábado por el ministro del Interior, Laurent Núñez, ya ha quemado en lo que va de año 119.000 hectáreas de monte.

Es una cantidad inédita que supera muy ampliamente el anterior récord histórico para un año completo desde que hay registros, que había sido en 1976 con cerca de 90.000 hectáreas.

En 2025 se quemaron 30.000 hectáreas y el peor de los años recientes fue 2022 con algo más de 70.000.

El mayor incendio con diferencia este año es el que ha calcinado 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos, que empezó el 22 de julio y que este sábado fue declarado fijado.

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El más activo este sábado era otro en el macizo del Gros Bessillon, en la Provenza francesa que, después de haber quemado 4.500 hectáreas desde el 21 de julio, se reactivó el viernes por la tarde y ha calcinado desde entonces otras 1.800 hectáreas.