En España han ardido 186.480 hectáreas este año frente a 33.360 en el mismo tramo de 2025

Además, entre el 1 de enero y el 1 de agosto de 2026, se registraron 38 grandes incendios forestales, frente a los 12 registrados en el mismo periodo del 2025, según los datos provisionales del ministerio.

Hasta el momento, el incendio forestal ocurrido en la provincia de Ávila (centro), originado el pasado 22 de julio, es el mayor fuego registrado de la historia de España desde que hay registros, con 50.000 hectáreas quemadas.

De los incendios que siguen activos en el país, el que más preocupa este sábado es el que afecta a una zona de la provincia norteña de León, que continúa en nivel de emergencia 2 por la rapidez con que avanzan las llamas y mantiene evacuados a los habitantes de tres municipios

Por otro lado, en el incendio de la sierra de Madrid los bomberos de la región continúan supervisando los puntos calientes del incendio, que calcinó 27.000 hectáreas.

Y la superficie quemada en el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón, este), que se dio por estabilizado en la tarde del viernes, alcanzó los 89 kilómetros de perímetro y arrasó 9.568 hectáreas.