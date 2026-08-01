Estabilizado el incendio en la Provenza francesa con 1.800 hectáreas quemadas en dos días

Este es el diagnóstico que dio al final de la jornada el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento de Var, Simon Babre, que en una comparecencia ante los medios dijo que estaban "satisfechos" por lo que habían hecho los bomberos y los medios que les apoyan.

"Se ha ganado una batalla, pero no es el final de la guerra", señaló antes de indicar que los aviones y los helicópteros habían llevado a cabo 450 descargas durante el día, que permitieron que el fuego aunque "no está para nada fijado, se ha estabilizado".

El hecho de que las hectáreas quemadas al final del sábado fueran 1.800, cuando un día antes eran 1.500, prueba que "se ha contenido", subrayó Babre, que también hizo hincapié en que no hay víctimas, más allá de algunos bomberos que han resultado heridos leves.

El prefecto anunció que esta noche podrán volver a sus casas una parte de las 2.500 personas que fueron evacuadas el viernes, en concreto en el municipio de Montfort sur Argence.

El incendio en el macizo del Gros Bessillon, a una cincuentena de kilómetros al norte del puerto mediterráneo de Tolón, se declaró el pasado 21 de julio y, después de diez días en que calcinó 4.500 hectáreas y parecía controlado, se reavivó el viernes por la tarde.

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Las llamas destruyeron 33 viviendas en los diez primeros días y otras 7 en la segunda fase del incendio, según el delegado del Gobierno, que añadió que hay otras 70 que han resultado impactadas.

El director de los bomberos en el departamento de Var, Éric Grohin, que tiene bajo su responsabilidad a 1.500 agentes en este dispositivo, además de los medios aéreos, se mostró cauto porque dijo que el fuego podría reavivarse.

Tras un sábado en que las temperaturas en la zona llegaron a los 40 grados, con una humedad inferior al 20 % y ráfagas de viento de hasta más de 40 kilómetros, está previsto que el viento cambie de dirección el domingo y venga del sur.

La situación en este fuego, el más virulento en Francia hoy, contrasta con la del megaincendio que ha quemado 42.000 hectáreas en la bahía de Arcachon y hasta las proximidades de Burdeos, que fue declarado "fijado" por el ministro del Interior.