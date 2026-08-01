Familiares y sobrevivientes rinden homenaje a más de 360 víctimas de incendio en Paraguay

Cientos de personas participaron esta jornada en un acto en honor de los fallecidos que se celebró en el memorial construido en las ruinas del antiguo supermercado.

Una de ellas fue Francisca Concepción, quien acudió para recordar a su hermana, una de las personas que perdió la vida en el incendio que enlutó a cientos de familias paraguayas.

"Ese día no sé para qué vino ella para acá, porque estaba todo organizado", dijo a EFE la mujer de 62 años, tras apuntar que ese 1 de agosto planeaban una celebración en casa.

"Más nunca la vi", agregó llorando sobre su hermana María, que dejó tres huérfanos y un vacío en su familia que nadie pudo llenar.

El incendio comenzó a las 11.20 de la mañana del 1 de agosto de 2004, consumió gran parte del lugar y se saldó, según cifras oficiales, con 364 muertos, más de 200 heridos y seis desaparecidos, aunque las familias hablan de 400 fallecidos.

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Cada 1 de agosto, familiares y allegados recuerdan con dolor que muchas de las personas murieron en la tragedia porque los dueños del supermercado, según denuncian, decidieron cerrar las puertas del local para evitar que la gente saliera del lugar sin pagar su consumo.

Pero en medio del siniestro también hubo historias de resiliencia y superación, como la de Tatiana Gabaglio, quien apenas era una niña cuando sobrevivió al incendio.

Hoy, a sus 29 años, esta joven abogada recuerda con dolor, pero valentía, el incendio que le arrebató la pierna derecha y por años le causó el trauma de haber visto a decenas de personas morir a su alrededor.

"Ha sido difícil olvidar, dificil borrar el recuerdo de aquel fatídico día, creo que aún pueden pesar los gritos de desesperación, de dolor, esa rabia de querer de alguna u otra forma querer salir de este lugar y no poder hacerlo", confesó Gabaglio en una conversación con EFE.

Sin embargo, la joven, que en 2021 consiguió la primera medalla de oro paralímpico de Paraguay en el Mundial de ParaPowerlifting, también destacó el ejercicio de "justicia" que significa el acto de memoria que cada año celebran los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

"Mantener la memoria viva es justicia, y mantener esa memoria viva 22 años después es muy difícil. Que hoy sigamos estando, llenando este lugar de gente, recordando, es justicia", apuntó.