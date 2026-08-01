Irak acuerda con Turquía mantener durante un año las exportaciones de crudo por Ceyhan

El primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, aseguró que el acuerdo es "un importante logro estratégico para garantizar el flujo fluido de exportaciones de petróleo y fortalecer la cooperación económica" entre ambos países, escribió en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Por su parte, el ministro de Petróleo, Basim Mohamed Khudair, confirmó que se ha establecido un límite máximo de exportación de 750.000 barriles diarios en el acuerdo oficial.

El acuerdo es tripartito y fue suscrito por la Compañía Estatal de Comercialización de Petróleo (SOMO) y la Compañía Petrolera del Norte, en representación de Irak, y por la empresa estatal turca BOTAŞ.

Khudair indicó que se están realizando esfuerzos para aumentar el volumen de exportación a 1,5 millones de barriles diarios mediante un nuevo acuerdo marco que se firmará en el plazo de un año, recogió la agencia oficial de noticias iraquí, INA.

Mientras, el primer ministro aseguró que las empresas iraquíes y turcas comenzarán a trabajar en este sentido, "mientras que los dos gobiernos colaborarán para ultimar un acuerdo integral que abarque el petróleo, la electricidad, los recursos hídricos y otras áreas de cooperación que fomenten los intereses comunes y apoyen el desarrollo y la estabilidad".

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Esta iniciativa se produce días después de que Bagdad y Ankara acordaran mantener el flujo de crudo a través del oleoducto, a pesar de la expiración del acuerdo anterior entre ambos países, durante el viaje de Al Zaidi a Turquía la semana pasada.

El acuerdo fortalece una de las rutas de exportación de petróleo más importantes de Irak, que evita el estrecho de Ormuz, en un momento en que Bagdad trabaja para diversificar sus salidas de exportación con el fin de mantener los flujos de crudo y reducir los riesgos asociados a las tensiones regionales.

El oleoducto Kirkuk-Ceyhan es una de las principales vías de exportación del petróleo iraquí, y conecta los yacimientos de Kirkuk, en el norte de Irak, con la terminal turca de Ceyhan, en el Mediterráneo.

Esta empezó a operar en 1976 tras un acuerdo firmado en 1973 entre Irak y Turquía para un oleoducto que tiene una longitud de cerca de 1.000 kilómetros.