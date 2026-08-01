La actividad de pesca en Perú se redujo 51,94 % en junio por efectos de El Niño

El informe técnico sobre Avance Coyuntural de la Actividad Económica explicó que la caída en la pesca respondió a una menor extracción de especies de origen marítimo (-55,09 %), destinado al consumo humano indirecto para la preparación de harina y aceite de pescado.

En tal sentido, el INEI detalló que el desembarque de anchoveta reportó 629 toneladas en junio de este año, frente a las 462.302 toneladas registradas en junio de 2025, lo que representó una disminución de 99,9 % debido a la suspensión temporal de la extracción del recurso por alteraciones climatológicas.

Igualmente, la pesca continental se redujo 22,29 %, asociada al menor volumen desembarcado de especies para consumo en estado fresco (-18,6 %), para congelado (-40,6 %) y curado o conservado (-10,44 %).

Sin embargo, la captura de especies para consumo humano directo creció en 9,49 % por el incremento de la extracción de especies destinadas a la preparación de congelado (23,3 %) y para consumo en estado fresco (5,1 %).

El incremento de la temperatura ambiental en la costa central y norte de Perú ha llevado al Estudio Nacional Fenómeno de El Niño (Enfen), que se encarga de seguir la evolución de este ciclo sin periodicidad fija, a pronosticar que los efectos pueden llegar a ser extraordinarios para finales de año, con lluvias que pueden causar grandes inundaciones en la costa norte del país.

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Por otro lado, el informe técnico del INEI señaló que el subsector electricidad se incrementó en 7,34 % en junio pasado, respecto a similar mes del 2025, por el desempeño positivo de la generación de energía de origen termoeléctrica (29,04 %) y de origen renovable eólica-solar (13,38 %), en tanto, disminuyó la energía de origen hidroeléctrica (-9,40 %).

A su vez, el subsector hidrocarburos registró un crecimiento de 0,19%, en comparación con similar mes del año anterior, por el dinamismo de la producción de gas natural (10,8 %) y líquidos de gas natural (3,5%), atenuado por la caída en la producción de petróleo crudo (-16,6 %).

Con respecto a las importaciones hechas en junio, el monto total subió a 5.963 millones de dólares, presentando una variación positiva de 29,68 %, en comparación con el valor registrado en junio del 2025.