La Policía de Ecuador decomisa 627 kilos de cocaína en contenedor procedente de Perú

La Policía Nacional detectó el contenedor en el puerto de Posorja (provincias del Guayas) con cargamento declarado como cacao.

Las autoridades decomisaron 631 paquetes de cocaína, equivalentes a 6,27 millones de dosis, según el ministro.

El funcionario señaló que el valor estimado de la droga es de 18,83 millones de dólares en EE. UU. y 29,35 millones de dólares en Europa.

En el operativo capturaron a dos personas identificadas como Christian V. y Robinson V.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

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Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.