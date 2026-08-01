Las autoridades rebeldes de Tigré denuncian "intensos ataques" del Gobierno de Etiopía

"Desde el amanecer, (el Gobierno federal) ha iniciado una guerra abierta en la zona occidental de Tigré, por el frente de Sherefo", indicó el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), que domina el gobierno tigrino, en un comunicado publicado en su cuenta de Facebook.

El FPLT acusó a Adís Abeba de desencadenar una "nueva guerra para invadir nuevamente Tigré y exterminar a su población", aunque aún no está claro el alcance o la relevancia de estos ataques.

Además, dijo que seguirá informando sobre esta "nueva invasión y tentativa de exterminio" por parte de Adís Abeba, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

Por último, hizo un llamamiento a la población tigrina tanto dentro como fuera del país, así como a sus combatientes, fuerzas de seguridad, instituciones religiosas y organizaciones de la sociedad civil para unirse bajo la "causa justa" de su "supervivencia" como pueblo.

El primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, inauguró a mediados de julio un diálogo nacional con el objetivo de llevar "paz y alivio" a Etiopía, un proceso que fue criticado por no incluir a importantes actores armados de los conflictos que sacuden el país, como el FPLT, el Ejército de Liberación Oromo (OLA) o la milicia Fano, de la región de Amhara, ya que o no han sido invitados o han rechazado participar.

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Tanto el Gobierno federal como el FPLT se acusan desde hace meses de realizar acciones que podrían causar una nueva guerra, y en enero llegaron a estallar combates entre ambas facciones.

Esta escalada ha avivado los temores a una nueva guerra en la región, después del devastador conflicto que enfrentó entre noviembre de 2020 y noviembre de 2022 a rebeldes del FPLT contra el Ejército etíope y a la que puso fin el Acuerdo de Pretoria, un pacto de paz firmado en la capital sudafricana.

Las fricciones entre Adís Abeba y el FLPT se han recrudecido después de más de tres años de la firma del cese de hostilidades en un pacto que puso fin a una contienda que causó unos 600.000 muertos y millones de desplazados, según el mediador de la Unión Africana (UA), el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.