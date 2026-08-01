Petro cierra su visita a Cuba con un llamado a "construir soluciones a problemas comunes”

Petro salió del aeropuerto internacional de La Habana pasadas las 15.00 hora local (19.00 GMT) y acudió a despedirlo la viceministra de Exteriores Josefina Vidal, quien también lo había recibido la víspera.

El presidente colombiano sostuvo horas antes de su partida un encuentro con estudiantes colombianos de medicina en la isla, a quienes pidió cuidarse "porque están en riesgo obviamente por la amenaza que Estados Unidos ejerce sobre este país”.

Petro reiteró desde el aeropuerto José Martí su llamado a la humanidad por la “solidaridad con Cuba, amenazada hoy violentamente por el bloqueo, por misiles y por una invasión”, y señaló que solicitaba “al Gobierno de los Estados Unidos que se construya un diálogo entre civilizaciones en el mundo”.

El presidente colombiano arribó la víspera a La Habana en su último viaje oficial como muestra de apoyo a “la Cuba agredida” por EE.UU. y en claro distanciamiento de su sucesor, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien anunció recientemente que romperá relaciones con la isla y cerrará la embajada de ese país en La Habana.

Tras su encuentro este viernes con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, Petro pidió que “el peligro que se cierne sobre Cuba, se transformase, en vez de peligro, en escenario de ese diálogo”.

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Por su parte, Díaz-Canel aseguró en redes sociales que fue “muy grato" recibir al presidente colombiano y agradeció la “profunda solidaridad y firme apoyo” de Petro a la isla, “frente a las amenazas de agresión, el cerco energético y el recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense”.

A su vez, el canciller de la nación caribeña, Bruno Rodríguez resaltó en redes sociales que la visita de Petro a La Habana constituyó “una excelente oportunidad para agradecer personalmente la labor de su gobierno para profundizar los históricos lazos entre ambos países y por sus pronunciamientos y muestras de solidaridad hacia Cuba”.

“Nuestro país continuará apoyando los procesos de paz en Colombia y honrará sus compromisos con los jóvenes que estudian Medicina en nuestro país, como parte de los Acuerdos de Paz firmados en La Habana en el año 2016”, añadió.

Petro ha criticado el bloqueo petrolero y las últimas sanciones de la Administración del presidente Donald Trump contra Cuba, además durante su mandato, envió varios cargamentos de ayuda humanitaria a la isla para tratar de paliar la grave crisis del país caribeño.

Este último viaje como presidente de Petro tiene una relevante carga simbólica y constituye la tercera visita como mandatario a la isla.

El presidente colombiano viajó a la isla en otras dos ocasiones durante su mandato: en junio de 2023, para el cierre de un ciclo de negociaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional; y en septiembre de ese mismo año para participar en la Cumbre del G77 y China.