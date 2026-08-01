Tres alcaldes socialdemócratas de Estambul se unen al partido islamista de Erdogan

En esos tres distritos -Tuzla, Çekmekoy y Sile- viven unas 700.000 personas, el 3,7 % de la población de Estambul, ciudad en la que el CHP gobierna desde que en las elecciones de 2019 desplazara al AKP tras décadas en el poder municipal.

En 2024, el CHP ganó de nuevo la alcaldía metropolitana y las alcaldías de 26 de los 39 distritos en los que se divide la ciudad, cada uno con su alcalde.

Desde entonces, los 27 alcaldes, incluido el regidor metropolitano, Ekrem Imamoglu, han sido arrestados acusados de corrupción. Catorce siguen en prisión, dos han sido liberados pero no restituidos a sus cargos y estos tres han pasado ahora a las filas del AKP.

El CHP califica esa oleada de detenciones como un caso claro de persecución judicial para impedir arrebatarle el poder en las urnas al partido de Erdogan.

Imamoglu iba a disputar la presidencia a Erdogan en 2028, con buenas perspectivas de triunfo.

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En la ceremonia de hoy, Erdogan dio personalmente la bienvenida al partido a los tres alcaldes tránsfugas.

El pasado mayo, un tribunal de Ankara anuló el congreso en el que el partido socialdemócrata CHP eligió en 2023 a Özgür Özel, de 51 años, como nuevo líder del partido en sustitución de Kemal Kiliçdaroglu (77), bajo cuyo mandato de más de una década el partido sufrió una derrota electoral tras otra.

El regreso de Kiliçdaroglu a la dirección del partido ha provocado que 200 alcaldes del CHP y 91 de los 135 diputados se hayan pasado al Yeni Parti, una nueva formación fundada la semana pasada por Özel y que es ahora líder de la oposición.

El viceportavoz del nuevo grupo parlamentario, Gokhan Günaydin, denunció ayer que muchos alcaldes están siendo presionados por el Gobierno de Erdogan para que se pasen al AKP si quieren evitar acusaciones de corrupción y sentencias de cárcel.

Según Günaydin, 79 alcaldes de siete partidos distintos se han afiliado al AKP de Erdogan en los últimos 28 meses, entre ellos 28 del CHP.