Un frente de fuegos de 25 kilómetros obliga a evacuar a cientos de personas en Grecia

Los distintos frentes en Ática se extienden a lo largo de 25 kilómetros hasta la región de Beocia, en el centro del país, están siendo avivados por los fuertes vientos, y son los que más preocupan a las autoridades griegas.

"Los pronósticos dicen que a partir de esta tarde amainarán los vientos, pero este fuego ha creado ya su propio microclima, por lo que se crean muy fuertes vientos que cambian continuamente de dirección", explicó a EFE un portavoz de los Bomberos.

Unos 325 bomberos con casi 100 camiones están operando para tratar de frenar este incendio, pero los fuertes vientos, con rachas puntuales de hasta 130 kilómetros por hora, no permiten que aviones y helicópteros cisterna puedan actuar debidamente.

Las imágenes en Porto Germeno, un pueblo costero de unos 300 habitantes a unos 45 kilómetros al oeste del centro de Atenas, son demoledoras, ya que decenas de casas, coches, y cultivos de olivos han sido totalmente calcinados.

"El fuego prácticamente atravesó todo Porto Germeno, llegó hasta el puerto", dijo este sábado a la emisora Skai Ioannis Pogas, vicepresidente del Consejo municipal del cercano pueblo de Vilia, que ahora también se ve amenazada por las llamas.

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En un cambio repentino de los vientos esta mañana, el fuego modificó su avance a lo largo de la costa y se dirige actualmente hacia Vilia, de unos 2.000 habitantes.

Bomberos y guardacostas rescataron con lanchas este viernes a unos 300 residentes y visitantes del pueblo costero de Ayios Vasileios (en la frontera de Beocia con Ática) que estaban atrapados por el fuego, según imágenes de la emisora Mega.

Durante la noche una veintena de personas tuvieron que ser rescatadas de la misma forma desde Porto Germeno.

En el extremo oeste del incendio, en la región de Beocia, los 700 habitantes de la localidad de Domvraina tuvieron que ser evacuados durante la madrugada.

El incendio en la región de Argólida, que llegó a amenazar el yacimiento arqueológico de Micenas, uno de los más importantes de Grecia, está ya bajo control, si bien en Acaya, otra región de la península del Peloponeso (sur) más de 70 bomberos con 21 camiones siguen luchando contra las llamas.

En cuanto al incendio que arde desde el pasado miércoles en la región de Rétino, en la isla griega de Creta, se encuentra en remisión y no existe un frente activo, si bien más de 200 bomberos permanecen en la zona en caso de que se reaviven las llamas por los fuertes vientos.

Este incendio ha calcinado hasta el momento al menos 4.800 hectáreas de bosque, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Atenas.

También se ha logrado controlar el fuego que prendió ayer en un monte cerca de Atenas y que obligó a desalojar una zona dentro del casco urbano de la capital.

El pasado miércoles tres bomberos perdieron la vida mientras operaban en los incendios de Creta y en la región de Gitión.

Los incendios forestales son recurrentes en Grecia, donde en 2023 el fuego quemó más de 170.000 hectáreas (más de 1,2 % del territorio griego), 95.000 de ellas en el incendio de Evros, el peor registrado en Europa.