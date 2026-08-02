De la Espriella completa su gabinete con Claudia Benavides como ministra de Ciencia

"La doctora Claudia Benavides Salazar, esa patriota, ocupará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 'patria milagro'", expresó De la Espriella en un mensaje al país por redes sociales, en el que señaló que la funcionaria fue seleccionada tras inscribirse en el 'Banco de talentos' creado por el presidente electo para buscar a colombianos que pudiesen participar en su Gobierno.

La nueva ministra es ingeniera industrial de la Universidad Nacional sede de Manizales y cuenta con una maestría en creatividad e innovación de la misma universidad, así como con un doctorado en competitividad empresarial, innovación y sostenibilidad de la Universidad de Deusto, en Bilbao (España).

"Me alegra de sobremanera, la propuesta del 'Banco de talentos' empieza a dar frutos, esto no tiene antecedentes", agregó De la Espriella.

Con este anuncio, De la Espriella ya nombró a los 18 ministros que conformarán su gabinete, de los cuales nueve son hombres y nueve mujeres.

Entre esos nombramientos sobresalen el académico Omar Bula Escobar como canciller; el mayor general retirado Jorge Eduardo Mora como ministro de Defensa; el exsenador Rodrigo Lara como jefe de la cartera del Interior; la abogada Ana María Vesga en Salud y el dirigente conservador Miguel Gómez Martínez en Hacienda.