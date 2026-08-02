El Festival Internacional de Santander vuelve a su plaza emblemática al cumplir 75 años

Ha sido este domingo, en este espacio que durante años fue el escenario de conciertos y actuaciones punteras del Festival, y que en esta ocasión ha acogido el estreno del documental '75 agostos', que recorre la historia y los grandes hitos de este evento con gran solera en Cantabria y fuera de esta tierra.

El Festival Internacional de Santander ha optado para celebrar sus bodas de brillante por la Porticada y no se trata de una elección casual, porque esta plaza fue su hogar durante cuatro décadas hasta que se trasladó al Palacio de Festivales, una vez que se inauguró esta infraestructura de referencia en Cantabria que mira a la bahía, hace 35 años.

Pero antes por la Porticada pasaron de la mano del Festival los mejores: el pianista Arthur Rubinstein, el bailarín Rudolph Nureyev, directores de orquesta como Leonard Bernstein, Rostopovich o un joven Daniel Barenboim, grandes voces patrias como Carreras o la Caballé, y mitos de las tablas como José María Rodero, o de la guitarra española como Paco de Lucía.

Gran parte de la historia de esa Porticada del Festival Internacional de Santander se ha reflejado en el documental '75 agostos', una mirada al pasado que no ha buscado ser nostálgica, sino la reafirmación del Festival y una palanca al futuro, ha dicho a EFE el director del FIS, Cosme Marina.

Con guion y dirección de Marta Solano, la película se ha proyectado en una gran pantalla en la plaza.

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El público, congregado desde más de una hora antes de que empezara este cumpleaños, ha podido conocer cómo nació el Festival de la mano del entonces delegado de Turismo, José Luis Riancho, y de un Ataúlfo Argenta cuyos contactos fueron la base y la razón que trajeron a Santander a primeras figuras internacionales en los oscuros años del franquismo.

Argenta aprovechaba sus tournées internacionales para hacer patria y atraer grandes músicos a la ciudad. Ni el suizo Ernest Ansermet se le resistió, aunque era reacio a acudir a España mientras estuviera Franco.

El Festival ha sido una de las grandes señas de identidad del verano en Santander, con el trajín del montaje de los andamios para poner las gradas en la plaza, las grandes colas en las taquillas de los Jardines de Pereda y los aficionados, algunos de los cuales reservaban la paga extraordinaria de verano "para el FIS y las vacaciones", según ha contado una que ha participado en el documental.

Resistió la plaza hasta un amago de trasladar el Festival al teatro Pereda, pero fue un fracaso porque el público lo tomó como si este evento se estuviera "elitizando".

No obstante, décadas después llegó el desembarco en el Palacio de Festivales y, aunque costó dejar atrás la Porticada se ganó por otro lado, abriendo la puerta a grandes óperas.

Este 75 cumpleaños ha comenzado en las calles de Santander, con la participación de los Conservatorios Jesús de Monasterio y Ataúlfo Argenta de Santander y del deTorrelavega.

Desde últimas horas de la tarde, los músicos han tocado en el piso superior de tres autobuses turísticos, siguiendo su recorrido habitual por la ciudad.

También ha habido un pasacalles desde diferentes puntos del centro urbano hasta confluir en la Porticada, para interpretar allí juntos, y dirigidos por Emilio Otero, el 'Himno a la alegría' de la Novena sinfonía de Ludwig van Beethoven.

Con la participación del alumnado de los conservatorios de Cantabria en esta celebración, el Festival ha querido destacar el talento de los músicos formados en la región como auténtica cantera de artistas, y también intensificar la implicación con la formación y el desarrollo de oportunidades para los jóvenes intérpretes.

"Estos chavales son también el futuro del Festival", ha subrayado Marina.