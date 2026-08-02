Hallan 600 kilogramos de cocaína en un tráiler en una provincia de la costa ecuatoriana

El operativo lo ejecutó la Policía Nacional en el peaje de Chongón, donde se encontraron 602 paquetes de clorhidrato de cocaína en un doble fondo oculto del tráiler y cuyo destino era, presuntamente, un puerto marítimo.

De acuerdo al ministro, en el operativo se capturó a José V., conductor del vehículo, quien registra un antecedente por robo en 1999.

El valor estimado de la droga asciende a 17,97 millones de dólares en Estados Unidos y 28 millones de dólares en Europa, indicó el ministro.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en desde 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas, como el de Guayaquil, y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige mayormente a Europa y Norteamérica.