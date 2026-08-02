Hospitalizan a congresista de Ohio (EEUU) tras accidente en el que huyó el otro conductor

"Está activa, alerta y recibiendo tratamiento por lesiones que no ponen en peligro su vida", informó la oficina de Kaptur en un comunicado.

La congresista, que se encontraba en la localidad de Toledo aprovechando el receso de verano de la Cámara de Representantes, se dirigía a un oficio religioso cuando el auto en el que iba como pasajera fue embestido por otro.

Kaptur y otra persona fueron trasladadas a un hospital cercano, según el Departamento de Policía de Toledo.

Los agentes explicaron que la investigación del "accidente con fuga" se encuentra en su "etapa inicial" y permanece en curso.

"La congresista Kaptur agradece la rápida actuación de los servicios de emergencia de la Policía y los Bomberos de Toledo, quienes llegaron puntualmente al lugar del accidente, así como la labor de los profesionales médicos que atienden a los involucrados", explicaron en el comunicado desde el equipo de la representante.

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Kaptur expresó además a través de esa nota "su profundo agradecimiento a los cientos de electores que se han puesto en contacto con ella y espera retomar pronto su agenda completa".

Kaptur, cuarta miembro de más antigüedad en la Cámara de Representantes, se enfrentará en las elecciones de medio mandato de noviembre al republicano Derek Merrin, respaldado por Trump, quien perdió ante él en 2024 por poco menos de 2.400 votos.