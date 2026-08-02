La cuenta de Maduro en X saluda "todo camino de diálogo" para la convivencia en Venezuela

"Con unión nacional, oración y acción, Venezuela siempre verá grandes logros nacidos del esfuerzo, del diálogo fecundo y de la sabiduría del hombre y la mujer de a pie", reza el escrito publicado en la red social y fechado en Nueva York, donde el chavista se encuentra detenido junto a su esposa, Cilia Flores.

Maduro, capturado junto a su esposa el pasado enero en Caracas por fuerzas estadounidenses, considera que "hablar de un renacimiento nacional como meta común es hablar de respeto mutuo en la diversidad, de inclusión de todos y todas y de acción creadora para levantar una Venezuela renovada", según su cuenta en X, que frecuentemente publica mensajes pero se desconoce quién la administra.

El proceso de negociación impulsado por EE.UU. comenzó el sábado con el compromiso de la delegación del Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y de un grupo opositor de abordar los "derechos y garantías políticas" en el país suramericano.

Si bien se esperaba que el encuentro fuese presencial, el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera iniciaron el proceso con una llamada telefónica, durante la que también acordaron abordar el "fortalecimiento" de la democracia y la atención a las víctimas de los devastadores sismos del pasado junio.

En las horas previas a los anuncios, hubo en Caracas varias protestas de diferentes sectores, entre ellos un grupo de chavistas convocados por el Frente Popular Antimperialista que denunciaron una "injerencia" de Washington.

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Afirmaron que el diálogo forma parte del "proceso de transición maquiavélicamente ideado por el imperialismo para acabar" con el legado del fallecido presidente Hugo Chávez y poner en el sistema de justicia y en el organismo electoral a "personalidades títeres al Gobierno estadounidense para, posteriormente, convocar a unas inconstitucionales elecciones".