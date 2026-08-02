Un geisha lavado floral y dulce gana una competencia en Panamá e irá a una subasta mundial

El geisha lavado vencedor pertenece al lote La Torre de Lamastus Family Estate. En un grado cultivado a 1.830 metros de altura sobre el nivel del mar que obtuvo 96,62 puntos sobre 100 en la XXX edición del Best of Panama, celebrado a última hora del jueves en la ciudad de Boquete, situada a unos 480 kilómetros de la capital panameña.

En la competencia BOP participan cada año granos geisha de las categorías lavado y natural (la diferencia entre ambas radica en la forma del secado del grano, lo que influye de forma determinante en sus características en la taza), y varietales (otros granos especiales distintos al geisha).

En la categoría geisha natural, el primer lugar fue para Finca Lérida, de María Antonela Amoruso, con 95,63 puntos, mientras que en varietales el triunfo correspondió a Altieri Specialty Coffee, de la familia Altieri, con 93,63 puntos.

Wilford Lamatus, propietario del geisha lavado vencedor, dijo a EFE que el lote La Torre fue sembrado con árboles de esta variedad en el 2005.

"Yo creo que es el lote (La Torre) que más ha ganado el Best of Panama. Esta es una competencia enormemente difícil, así que la satisfacción es inexplicable", afirmó.

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Este resultado deja claro al mundo que en Panamá "con un buen equipo de trabajo, un buen terroir (características del suelo, la altura y el clima), cualquiera puede lograr lo que hemos logrado nosotros si hacen todo cómo se debe hacer", agregó Lamatus.

Panamá es un pequeño productor de café, con una cosecha 2024-2025 de 7.658.971 kilos - la cercana Honduras, noveno exportador del mundo, produjo 280 millones de kilos -, pero ha logrado un sitial en la industria internacional gracias al geisha que se cultiva en las montañas de la provincia occidental de Chiriquí.

Los productores alertaron que este año la cosecha del geisha era "muy pequeña" este año debido a la variabilidad climática, algo que, sin embargo, terminaría redundando en un producto con mejores características de cara a la subasta anual internacional.

Un total de 26 jueces oficiales internacionales y 39 invitados de 14 países participaron en la cata final del certamen, que estuvo marcado por estrechas diferencias entre los lotes finalistas.

La jueza principal, la china Elen Fan, dijo a EFE que el geisha lavado ganador es, a su juicio, "un excelente representante de lo que es el geisha de Panamá, porque es una taza muy floral, con diferentes capas de flores. A la vez tiene una acidez hermosa, una estructura muy bien definida y es muy dulce".

Fan se convirtió en la primera mujer en liderar el jurado internacional del Best of Panama en sus 30 años de historia, algo que calificó como "un gran desafío" porque a la cabeza de un grupo constituido "por los mejores profesionales del café del mundo y tenía que estar a la altura".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), Ricardo Koyner, afirmó a EFE que los puntajes obtenidos por los finalistas reflejan el crecimiento de la calidad del café de alta gama de Panamá.

Koyner agregó que los jueces coincidieron en destacar tanto la complejidad sensorial de los cafés como la singularidad de las tazas panameñas, al considerar que este tipo de perfiles son difíciles de encontrar en otros orígenes.