Al menos 11 muertos y miles de desplazados por lluvias monzónicas en el sur de la India

"Según las últimas cifras, se han confirmado ocho muertes. Ocho personas están desaparecidas. 13 personas han resultado heridas. 5.792 personas han sido reubicadas en 209 campamentos de socorro. 27 casas han sido completamente destruidas y 196 casas parcialmente dañadas", confirmó el jefe de Gobierno de Kerala, V.D. Satheesan, en su cuenta de X.

A la vez, los medios locales informaron de que tres miembros de una misma familia, entre ellos un niño de tres años, murieron y otra persona resultó herida en un deslizamiento de tierra provocado por las intensas precipitaciones en la ciudad de Thirthahalli, en el estado de Karnataka, en la madrugada del domingo.

El jefe de Gobierno señaló en otra publicación este lunes que presidió "una reunión urgente con los recaudadores del distrito y altos funcionarios para revisar la situación derivada de las fuertes lluvias" en todo el estado.

Durante el encuentro "se evaluaron los daños, las operaciones de los campamentos de socorro y los esfuerzos de gestión de desastres, emitiendo instrucciones precisas para mantener la máxima vigilancia y garantizar un apoyo rápido".

Ante la situación, el Departamento Meteorológico de la India (IMD) ha emitido este lunes alertas naranjas por tormentas eléctricas, vientos racheados de entre 40 y 60 kilómetros por hora y lluvias moderadas.

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Las alertas afectan directamente a varios distritos de Kerala.

Las autoridades meteorológicas instaron a los residentes de las regiones afectadas a mantenerse alerta y tomar las precauciones necesarias, aconsejando "no refugiarse bajo árboles o estructuras débiles, comprobar las condiciones de las carreteras y el tráfico, y evitar viajes innecesarios".

El monzón, la temporada anual de vientos y lluvias que entre junio y septiembre recorre la India de sur a norte, aporta en condiciones normales cerca del 75 % de las precipitaciones del país cada año, por lo que resulta fundamental para un sector agrícola en el que alrededor del 60 % de los cultivos dependen de las lluvias.