Al menos 1.206 menores acogidos en Ceuta y Melilla (España) tras la crisis migratoria

Desde el jueves pasado, decenas de miles de migrantes que superan con creces los 50.000 según el Ministerio del Interior español, a falta de una contabilización concreta, entraron a Ceuta y, en menor medida, a Melilla, de los que la gran mayoría ha vuelto voluntariamente a su país.

Ceuta, la ciudad que sufrió en mayor medida la crisis, acoge actualmente a 862 menores, aunque sus autoridades locales tienen constancia de que hay más esconidos por la ciudad. Por su parte, Melilla alberga a 344 menores en sus centros de protección, algo más del doble de los que tenía antes de la crisis migratoria.

En el caso de Ceuta, esos menores se encuentran en los dos centros de acogida de la ciudad y en otras dos instalaciones habilitadas especialamente, y la cifra se refiere solo a menores de nacionalidad marroquí.

Las autoridades locales indicaron que algunos de estos menores volvieron de forma voluntaria a Marruecos junto a sus padres, con los que habían realizando el cruce irregular por la frontera, y que la Policía Local sigue buscando a migrantes por la ciudad para indicarles que se dirijan a la frontera.

Melilla acoge estos momentos a cuatro veces más menores de los que su capacidad máxima permite, 344, cifra que se duplicó desde el día que comenzó la entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos el pasado jueves 30 de julio.

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El presidente de esta ciudad autónoma, Juan José Imbroda, recordó que la ciudad tiene un límite de acogida de 84 menores, por lo que el Gobierno nacional es el que "debe hacerse cargo de los que exceden" de esa cantidad, es decir, 260.

Imbroda añadió, durante una rueda de prensa, que "muchos" de esos menores son "niños pequeños" de los que algunos han manifestado "que quieren volver" a su casa, "y eso sí es un drama", resaltó.

También denunció que Marruecos no cumple el acuerdo bilateral de 2007 -en vigor desde 2013- para la repatriación segura de menores no acompañados, ya que "ha sido imposible" realizar traslados desde Melilla a territorio marroquí.

"Hay niños que quieren volver, el problema es que Marruecos nunca ha admitido a un menor suyo, nunca", insistió.

En esta crisis migratoria fallecieron 72 personas según la Delegación del Gobierno español en Ceuta y 88 según el Gobierno ceutí -la gran mayoría ahogados y algunos por aplastamiento-, y los equipos forenses ya realizaron la autopsia a 22 de los cuerpos.

Marruecos, por su parte, limita a once las muertes en su territorio.