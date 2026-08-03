Chequia registra sequía en la mitad de sus estaciones hidrológicas

En medio de una ola de calor en Europa central, se prevé un empeoramiento de la situación en los próximos días.

"El número de estaciones de control que registran sequía hidrológica está aumentando y actualmente se sitúa en torno al 48 %", informó este lunes la Oficina Hidrometereógia Checa (CHMU).

Si bien se pronostican algunas precipitaciones puntuales, se espera que este estado de sequía siga "aumentando lentamente", estima la entidad checa.

Actualmente, los caudales fluviales en el país centroeuropeo se sitúan "entre niveles inferiores a la media y muy inferiores a la media de agosto, "oscilando entre el 5 % y el 60 % del caudal medio mensual (Qm)", precisa CHMU.

El actual anticiclón de altas presiones, que impide la formación de nubes, junto la entrada de aire muy cálido del Mediterráneo y los Balcanes, e incluso con influencia del norte de África, ha elevado las temperaturas por encima de lo habitual.

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Esta semana hay una previsión de altas temperaturas para toda esta semana, con máximas que llegarán hasta los 39 grados centígrados.

En Eslovaquia, el caudal del Danubio poco antes de Bratislava registró hoy un nivel históricamente bajo, con un flujo de 725 metros cúbicos por segundo, según datos del Instituto Hidrometeorológico Eslovaco (SHMU), una situación que ha comenzado a preocupar a las autoridades.

De momento, numerosos barcos tienen han tenido que atracar en los muelles del río a su paso por la capital, donde permanecen sin divisar cuándo podrán volver a zarpar.

Tras un mes de julio que registró un flujo medio de 939,2 metros cúbicos por segundo, apenas el 36 por ciento de la media mensual a largo plazo para julio, se prevé que el nivel de los ríos siga bajando.

"Nunca antes en la historia de las observaciones, que se remontan a 1876, se había registrado un caudal tan bajo del Danubio en la estación de Bratislava" en ese mes, según el Instituto de Hidrología de la Academia Eslovaca de Ciencias (SAV).