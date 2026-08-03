Detenido por el asesinato de una mujer en Montevideo declara ante la Justicia

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación indicaron a EFE que el indagado prestará declaración en esta jornada y luego tendrá lugar una audiencia de control de detención. De existir elementos suficientes para imputarlo, la investigación podría formalizarse este mismo lunes.

Las fuentes aclararon que para que el caso sea considerado un feminicidio se requieren "evidencias de que operaron razones de odio, desprecio o menosprecio" por la condición de mujer de la víctima y añadieron que en esta primera etapa "no se descarta ninguna hipótesis".

Según un comunicado del Ministerio del Interior, el hecho ocurrió la noche de este domingo en un local comercial de Montevideo, donde efectivos policiales encontraron a un hombre de 47 años junto al cuerpo de una mujer "que presentaba múltiples heridas de arma blanca", por lo que el hombre quedó detenido.

La información primaria relevada por la Policía en el lugar indica que ambos eran pareja y empleados del local. Aunque no existían denuncias previas, la Policía catalogó el hecho como "un homicidio por violencia basada en género".

Este sería el decimocuarto feminicidio consumado en lo que va del año, según el conteo del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 hasta la fecha.

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La organización conceptualiza los feminicidios como "muertes violentas de mujeres por razones de género" y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o "por denuncias de familiares o amistades de las víctimas".

Se aclara que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno "por diferencias conceptuales o metodológicas".

En los trece crímenes previos —fueron asesinadas mujeres de entre 18 y 82 años— cinco agresores fueron imputados bajo el agravante de feminicidio.

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en el país sudamericano, de las cuales el 58 % murieron en un contexto de violencia machista.