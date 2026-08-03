El colapso de un edificio deja dos heridos graves en el centro de Sídney

El siniestro ocurrió alrededor de las 11.00 hora local (1.00 GMT), cuando una pared de un edificio de unos siete metros de altura se desplomó sobre una estación de servicio colindante en la calle Wattle del barrio de Ultimo, provocando la caída de escombros sobre varios vehículos estacionados, informó el servicio de Bomberos y Rescate de Nueva Gales del Sur (FRNSW, en inglés) en un comunicado.

Los bomberos rescataron a dos personas atrapadas entre los escombros, un hombre de unos 60 años y otro de unos 30, que fueron trasladados en estado grave a los hospitales St Vincent's y Royal Prince Alfred, respectivamente. Otras cinco personas fueron atendidas por los servicios médicos en el lugar, aunque no necesitaron ser hospitalizadas.

Los trabajadores de la obra lograron evacuar el edificio por sus propios medios antes de la llegada de los equipos de emergencia. Como medida de precaución, la estación de servicio cercana fue clausurada y sus empleados evacuados, al igual que varios edificios vecinos.

Equipos especializados de Búsqueda y Rescate Urbano de FRNSW permanecen en el lugar evaluando la estabilidad de la estructura ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Los bomberos también utilizan drones para inspeccionar el edificio sin exponer al personal a mayores peligros, mientras realizan controles para descartar riesgos derivados de posibles fugas de gas o instalaciones eléctricas dañadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El edificio, un antiguo almacén que en el pasado funcionó como local de ensayos para músicos, había sido aprobado para su demolición con el fin de dar paso a un desarrollo inmobiliario de uso mixto.