El Festival de Sarajevo homenajea a Diego Luna, Woody Harrelson y Emir Hadžihafizbegović

"Luna ha forjado una carrera artística singular, marcada por el compromiso social y una dedicación constante a dar voz a las historias latinoamericanas y españolas en el panorama cinematográfico internacional", explicó el Festival sobre su decisión de concederle ese reconocimiento.

Durante la 32 edición del festival, que celebrará del 14 al 21 de agosto, se proyectará su trabajo más reciente como director, el drama 'Ceniza en la boca', estrenado este año en el Festival de Cannes.

Luna impartirá también una clase magistral en Sarajevo, donde compartirá sus experiencias y reflexiones sobre el arte contemporáneo con jóvenes talentos, profesionales del cine y el público del festival.

El actor alcanzó el reconocimiento internacional por su papel en la película 'Y tu mamá también' (2001), dirigida por Alfonso Cuarón, tras el que fue consolidándose como uno de los rostros más emblemáticos del cine mexicano.

Esa película le abrió las puertas a colaboraciones en México, España, Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, así como a colaboraciones con directores como Steven Spielberg, David Trueba, Gus Van Sant, Harmony Korine y Agustín Díaz Yanes.

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El Corazón Honorífico de Sarajevo se concede a artistas que hayan contribuido de forma excepcional a la cinematografía.

Han recibido ese premio en el pasado Emily Watson, Willem Dafoe, Paolo Sorrentino, Alejandro González Iñárritu, Robert De Niro, Gael García Bernal, Béla Tarr, Jafar Panahi y Angelina Jolie.

El Festival ya había anunciado previamente que el cineasta iraní Asghar Farhadi, ganador de dos premios Óscar y un Globo de Oro, será distinguido también este año con el galardón.