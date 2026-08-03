El incendio en Ática sigue propagándose hacia Atenas, mientras remiten los demás frentes

El frente que más preocupa a las autoridades es el que se encuentra en las inmediaciones del pueblo costero de Nea Peramos, de unos 3.500 habitantes, y cerca de las localidades de Kandili y Ayia Skepi, situadas a unos 30 kilómetros al oeste del centro de Atenas, informó el Cuerpo de Bomberos.

Estas dos localidades, así como una tercera más pequeña, Botsika, han tenido que ser evacuadas este lunes debido a la propagación del fuego hacia el este.

Los bomberos luchan también contra otro frente unos kilómetros más hacia el noroeste, cerca de la localidad de Ayios Nektarios, un poblado que se vio seriamente amenazado durante la noche, con las llamas alcanzando literalmente los patios de las casas.

Un tercer frente se encuentra cerca del pueblo costero de Psatha, a unos 60 kilómetros al oeste de Atenas, donde la víspera dos helicópteros cisterna que operaban en la zona colisionaron en pleno vuelo, lo que causó la muerte de los dos tripulantes de uno de los aparatos, un piloto danés y su copiloto griego.

Los tripulantes del otro aparato involucrado en el choque, un británico y un griego, según el diario Efsyn, fueron trasladados a un hospital con heridas leves.

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Según Skai, los tripulantes eran personal civil que trabaja para empresas privadas que habían alquilado los helicópteros al Gobierno para ser usados en las tareas de extinción.

Decenas de bomberos, aviones y helicópteros cisterna operan además en el monte Citerón (Kitheronas), ya más alejado de Atenas, situado entre Ática y la región de Beocia, donde otro fuego amenaza con calcinar lo que aún queda de un bosque de pinos virgen.

Al menos 11.000 hectáreas han ardido ya y miles de personas han tenido que ser evacuadas debido al incendio que se declaró el pasado jueves en la región de Beocia y se propagó durante los últimos días unos 40 kilómetros hacia el este, hasta situarse su frente más oriental a unos 30 kilómetros de Atenas.

Los fuertes vientos, que con ráfagas de hasta 130 kilómetros por hora impidieron u obstaculizaron el pasado fin de semana las intervenciones de aviones y helicópteros cisterna, han amainado este lunes, facilitando las tareas de extinción.

Un total de 220 incendios forestales se han declarado en todo el territorio griego desde el lunes pasado, según el Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades han detenido a 33 personas acusadas de haber provocado fuegos, en su mayoría (30) por negligencia e imprudencia, mientras que tres están acusadas de haberlo hecho de forma intencionada.

El pasado miércoles tres bomberos murieron durante las tareas de extinción de dos incendios en la isla de Creta y en el sur del Peloponeso, que entretanto está bajo control.

Según los bomberos, este lunes se logró también controlar los incendios en Cefalonia, isla del mar Jónico, la región de Fócida (centro) y Ftiótide, que obligaron a evacuar a cientos de personas.

Los incendios forestales son recurrentes en Grecia, donde en 2023 el fuego quemó más de 170.000 hectáreas (más del 1,2 % del territorio griego), 95.000 de ellas en el incendio de Evros, el peor registrado en Europa.