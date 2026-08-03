El partido de Modi pierde poder en uno de sus bastiones tras protestas juveniles en India

Los comicios, convocados para cubrir tres escaños en varios parlamentos regionales, son el primer termómetro político tras las manifestaciones del movimiento de las 'Cucarachas' del Cockroach Janta Party (CJP), que forzaron la dimisión del entonces ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, el pasado 25 de julio.

En el estado norteño de Bihar, donde viven más de 130 millones de personas y donde actualmente gobierna el partido de Modi, una formación emergente de centro-izquierda del político Prashant Kishor arrebató el escaño al oficialismo en el distrito de Bankipur tras más de 30 años ininterrumpidos de mandato.

Según la Comisión Electoral de la India (ECI), la nueva formación Jan Suraaj Party se impuso con una ventaja de más de 19.000 votos sobre el candidato del partido en el poder.

A última hora antes de cerrar la presentación de candidaturas para las elecciones, el representante del BJP se retiró alegando motivos familiares, tras lo que el partido de Modi presentó como candidato a un dirigente de 32 años procedente de sus juventudes partidistas.

La oposición acusó al Gobierno de orquestar su renuncia para colocar a alguien joven, en una respuesta "desesperada" para intentar frenar el descontento de la generación Z.

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Durante el auge de las protestas juveniles que recorrieron la India durante más de un mes, Patna, la capital de Bihar, fue escenario de algunas de las marchas más multitudinarias y de enfrentamientos violentos con las autoridades.

El resto de distritos no mostraron mayores cambios. En el estado occidental de Gujarat, feudo natal de Narendra Modi, el BJP revalidó su hegemonía ganando más del 65 % de los votos, mientras que en Madhya Pradesh la oposición del Partido del Congreso logró retener el escaño que ya ostentaba.

Aunque las elecciones parciales no modifican el mandato de los gobiernos regionales, la caída del BJP en uno de sus escaños urbanos más seguros es significativa para el resto de partidos, que ven un momento de cambio crítico para el Gobierno tras más de 12 años en el poder.

"El terreno del BJP se ha desmoronado por completo. Robo de fondos, filtraciones de documentos, el caso E20... (...) El pueblo ha dado una señal de que quiere un cambio", afirmó el exjefe de Gobierno de Delhi, Arvind Kejriwal, líder nacional de la oposición con el Aam Aadmi Party (AAP), en un mensaje en la red social X.