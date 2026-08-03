El Pentágono busca ideas "creativas y poco convencionales" para luchar contra Irán

"Buscamos formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán", manifestó un alto mando del Comando Central estadounidense (Centcom) a un grupo de analistas militares, de acuerdo con fuentes citadas por el medio.

La consulta abierta fue solicitada por correo electrónico, una vía inusual según expertos, que ven en esta petición un indicio de las opciones limitadas con las que cuenta Trump para hacer que los líderes iraníes acepten una propuesta de paz bajo sus términos, indica la CNN.

Una de las fuentes afirmó que el Centcom evalúa todas las posibilidades y reconoce la necesidad de replantear la estrategia en el conflicto, que ya dura cinco meses sin visos claros de un acuerdo de paz.

La solicitud del Centcom fue enviada antes de la más reciente amenaza del presidente estadounidense sobre nuevos ataques contra Irán, que finalmente canceló después de que Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar le pidieron suspender las incursiones ante la posibilidad de llegar a un pacto con los iraníes, según indicó el propio Trump.

Trump detalló que la negociación se reanudaría este lunes y aseguró que el propio Irán le pidió parar el ataque previsto, el cual calificó como "el más grande (que se habría efectuado) desde la Segunda Guerra Mundial".

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Sin embargo, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Ismail Bagaei, aseguró que la República Islámica actualmente no mantiene negociaciones con Estados Unidos y afirmó que las cuestiones relacionadas con Washington serán analizadas y decididas en función de los acontecimientos futuros.

A pesar de que ambas partes firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra y abrir un proceso de paz de dos meses, los ataques cruzados se reanudaron, lo que llevó a que Teherán declarara cerrado el estratégico estrecho de Ormuz y Trump ordenara reimponer el cerco naval a las costas de Irán.