El petróleo de Texas se desploma un 6,87 % tras la suspensión del ataque de EE.UU. a Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, restaban casi 5,82 dólares respecto al cierre anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo la víspera que había cancelado el ataque planeado contra Irán tras recibir una solicitud de Teherán y otros países de Oriente Medio.

"Irán y otros países de Oriente Medio nos han pedido que suspendamos cualquier ataque, ya que se han acordado los términos de un acuerdo", afirmó Trump en una publicación de la red social Truth Social.

Añadió que el acuerdo propuesto incluiría la "apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní".

La semana pasada, el precio del petróleo cayó un 5,2 %.