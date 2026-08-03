España destaca la ayuda de Rabat para "minimizar" la crisis de Ceuta y que regresen todos

Sobre la cuestión de si Marruecos es un socio fiable tras la entrada masiva de miles de personas de la semana pasada a esa ciudad, el ministro, en una entrevista en TVE (la televisión pública española) se remitió "a los hechos".

Aseguró que, desde el primer momento, ese país ofreció su colaboración a España "para tratar de impedir el flujo de personas" y sigue ofreciéndola para que retornen todos los que han entrado de manera irregular.

Respecto a si fallaron los servicios de inteligencia españoles, Albares aseguró que todos los ministerios y la diplomacia española han hecho "todo lo que estaba en su mano", puesto que como señaló el ministro, había "una actividad inusual" en las redes sociales que "amplificaba y modificaba" una sentencia del Tribunal Supremo español que impide las 'devoluciones en caliente' de quienes lleguen a nado a Ceuta.

Precisamente, monitorizar y seguir las redes sociales es una de las medidas que ya ha puesto en marcha el Gobierno para evitar que se repita una situación así, se está reforzando además el espigón fronterizo con Marruecos "para adaptarlo a la sentencia", explicó Albares, y se mantienen abiertos los canales con Marruecos, que han permitido "con muchísima rapidez" la devolución de estas personas, reivindicó.

Según los últimos cálculos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, ya han retornado 69.500 personas a Marruecos, la inmensa mayoría de los que entraron.

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Sobre la reunión de ministros del Interior que se celebrará mañana en Bruselas para analizar la crisis migratoria en Ceuta, el titular de Exteriores señaló que la UE tiene que asumir los desafíos que plantean las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, única frontera terrestre que tiene España y Europa con África, y van a exigir "solidaridad".

Cree que ha habido gobiernos europeos que no han estado "a la altura", dijo, y citó a Italia, que fue la primera en pedir la expulsión de España del espacio Schengen, recordando que es el país con mayor afluencia de inmigrantes irregulare,s mientras que España es el menor: "¡Ahí tiene cuál es la política exitosa en inmigración!", exclamó.

"Italia queda año tras año sumergida en Lampedusa y no es capaz de resolver esta situación", argumentó el ministro.

Ceuta y Melilla, aseguró Albares, "nunca han sido una amenaza" para la integridad del espacio Schengen, mientras que sí se ha visto "esa amenaza y esa porosidad" en otros territorios europeos.

Igualmente, recalcó que esas dos ciudades forman parte de la integridad territorial española "y eso es incuestionable para el mundo entero" y por eso, insistió en que no va a hablar con nadie "de la españolidad de Ceuta y Melilla, que es incuestionable", refiriéndose a Rabat.

De hecho, afirmó que el objetivo de todo lo que le han trasladado las autoridades marroquíes desde el principio así como sus acciones ha sido "minimizar" lo ocurrido con la mayor agilidad posible y que retornaran todos los que habían entrado en Ceuta. "No ha habido ninguna conversación distinta de todo ello", zanjó.