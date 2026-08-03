España recibió más de 46 millones de turistas hasta junio, un 4,6 % más que en 2025

Los datos reflejan una vez más que continúa la tendencia de crecimiento del gasto por encima de las entradas, un indicador de turismo de "más calidad", según el sector.

Solo en el mes de junio llegaron a España desde otros países 9,7 millones de turistas (un 2,9 % más) con un volumen de gasto de 13.579 millones de euros, el 4 % más.

Reino Unido fue el principal país de residencia de los visitantes, con casi 2,3 millones de turistas y un aumento del 6,8 % respecto a junio de 2025. De Alemania llegaron 1,2 millones (un 5,9 % menos) y de Francia cerca de un millón (un 1,7 % menos).

Los principales países emisores en los seis primeros meses del año fueron Reino Unido (con más de 9,3 millones y un aumento del 4,3 %), Alemania (con casi 5,7 millones y una bajada del 1,1 %) y Francia (con más de 5,6 millones, un 1 % más).

Las islas Baleares (Mediterráneo) fueron el primer destino de los turistas en junio, con el 23,3 % del total. Les siguieron Cataluña (noreste), con un 20,8 % y Andalucía (sur), que recibió al 15,7 %.

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En el acumulado de los seis primeros meses de 2026, las regiones que más turistas recibieron fueron Cataluña (9,6 millones y un aumento del 3,5 % respecto al mismo período de 2025), Islas Canarias (Atlántico) (7,8 millones y una bajada del 0,6 %) y Andalucía (7,3 millones, un 7,9 % más).

Por otra parte, el gasto medio por turista fue de 1.393 euros, con un incremento anual del 1,1 %.

Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en junio fueron Reino Unido (con el 20,6 % del total), Alemania (11,1 %) y Francia (6,5 %).

El mayor gasto medio diario por turista se registró en el agregado "resto del mundo" (que incluye países asiáticos y Oriente Medio, entre otras geografías), con 256 euros por persona y un alza del 3,8 %.