Farage promete utilizará la Armada para terminar entradas ilegales a R.Unido desde Francia

En una rueda de prensa en un hotel de Londres, Farage dijo que la cuestión migratoria debe ser considerada "una emergencia nacional", pese a que las cifras oficiales indican que el refuerzo del control migratorio en el último año por parte del Gobierno laborista ha resultado muy eficaz.

El ministerio del Interior señaló ayer que 14.526 inmigrantes llegaron por el canal de la Mancha al Reino Unido desde el comienzo de este año, el 43 % menos que en el mismo periodo del año pasado.

Sin embargo, el partido Reform UK, que ha hecho del alarmismo sobre la inmigración uno de los ejes de su política, convocó hoy a la prensa para presentar el plan que llamó "Operación Fortaleza" que llevará a cabo la Armada porque "si la Armada no está para proteger a este país de la invasión, no se me ocurre cuál puede ser su propósito", dijo Farage.

El portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf, tomó la palabra tras él con palabras aún más duras: "Están invadiendo el Reino Unido: Más de 200.000 personas han llegado ilegalmente a nuestras costas en ocho años (...) y los que llegan son principalmente hombres en edad militar de Irán, Afganistán, Siria e Irak".

Farage no ahorró sus críticas a Francia por su supuesta desidia en el control del canal de la Mancha: "Hemos dado a los franceses más de mil millones de libras, y su Armada sigue escoltando a los barcos (de inmigrantes) desde las costas hasta la línea de doce millas (el límite de aguas territoriales) y eso tiene que acabar".

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Según el plan presentado hoy, la Armada británica devolvería sin excepción a los inmigrantes interceptados en el canal a las autoridades francesas.

El partido Reform UK ha convertido la inmigración en el 'leit-motiv' de sus discursos, en parte para neutralizar a otro partido surgido por su extrema derecha llamado 'Restore Britain' y por la presión de activistas digitales como el popular Tommy Robinson que recurren una y otra vez a la supuesta 'emergencia migratoria'.

En esta competición por el dominio de la derecha, el diario Financial Times señala hoy que el nuevo primer ministro británico, Andy Burnham, ha logrado por vez primera en un año desbancar a Reform UK como el partido más popular, y poner al Partido Laborista gobernante un punto por delante con un 25 % de intención de voto con respecto a Reform UK.