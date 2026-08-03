Francia es solidaria con España por Ceuta y apoya la cooperación con Marruecos

Fuentes diplomáticas señalaron este lunes que Francia ha optado por "una respuesta concreta y eficaz".

En concreto, eso significa "solidaridad con España al proponerle inmediatamente nuestra ayuda o a través de Frontex y apoyo a una respuesta de cooperación con Marruecos", precisaron las fuentes.

Frente a la posición de Italia, Dinamarca y Finlandia, que han reclamado la suspensión de Schengen con España, el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, replicó el sábado que no hay "en absoluto" ninguna razón para poner fin a la libre circulación de personas con España, un país con el que la cooperación en materia de control de la inmigración irregular es "muy, muy buena".

Nuñez lo ilustró con cifras: cuando Francia detiene sin papeles cerca de la frontera española, un 70 % de ellos son readmitidos en España.

El viernes, el presidente francés, Emmanuel Macron, habló con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para mostrarle solidaridad por la situación migratoria en Ceuta, proponer "cualquier ayuda necesaria, incluido a través de Frontex".

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Macron se felicitó ya entonces por "la cooperación en marcha (de España) con Marruecos", que hasta ese día había permitido el retorno de "más de 40.000" personas desde Ceuta, es decir una buena parte de los que habían entrado de forma irregular durante esa jornada y las anteriores.

España, en cualquier caso, no ha aceptado hasta ahora la intervención directa de la agencia europea de protección de fronteras Frontex en esta crisis.