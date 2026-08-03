FundéuRAE: "a voleo" y "al voleo", grafías apropiadas

Sin embargo, en los medios de comunicación a menudo se descubren grafías impropias, como en los siguientes ejemplos: “Al abrir uno de los volúmenes a boleo, destaca una lista con las notas de 23 alumnos”, “Adiós a echar la lotería a boleo” o “Él no pinta al boleo”.

Como indica el “Diccionario de la lengua española”, la locución “a voleo” se aplica a la siembra realizada ‘arrojando la semilla a puñados y esparciéndola al aire’, así como, en términos coloquiales, a cualquier cosa hecha ‘de una manera arbitraria o sin criterio’. Es válida, como recoge también esta obra académica y la “Nueva gramática de la lengua española”, la variante con artículo: “al voleo”.

En cualquier caso, como puede verse, esta expresión tiene relación etimológica con “vuelo” y “volear”, no con “bola” y ”bolear”: el segundo término que la compone es el sustantivo “voleo”, con “v” (que tiene, entre otras acepciones, la de ‘golpe dado en el aire a algo antes de que caiga al suelo’), y no “boleo” (‘acción de bolear’ y ‘sitio en que se tira la bola’).

Por lo tanto, en las frases del principio lo indicado habría sido escribir “Al abrir uno de los volúmenes a voleo, destaca una lista con las notas de 23 alumnos”, “Adiós a echar la lotería a voleo” y “Él no pinta al voleo”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.