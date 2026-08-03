Hijo de Suu Kyi pide contacto directo con su madre tras reunión de la nobel con Cruz Roja

"Hoy llega la esperanza", dijo a través de Facebook Aris, quien ha impulsado una campaña para exigir una prueba de vida confiable de Suu Kyi, de 81 años de edad, con quien no habla por teléfono desde el 31 de enero de 2021, un día antes de la asonada que puso fin a una década de transición democrática en el país.

Las fotografías difundidas este lunes por el Gobierno militar -que muestran a la política en dos momentos: cortando un pastel de cumpleaños y conversando con el jefe del CICR en Birmania, Arnaud de Baecque- son, a juicio de Aris, "el primer avance positivo en más de cinco años".

"Agradezco profundamente a todos los que han apoyado a mi familia, especialmente a quienes respaldaron la campaña por una prueba de vida. Sus voces han contribuido a que la difícil situación de mi madre siga presente en la atención mundial", expresó el hijo menor de la premio nobel.

Consideró además que se trata de "un primer paso importante", pero -advirtió- "no debe ser el último".

"Espero que esto conduzca a un mayor acceso humanitario, al contacto directo con mi madre, a información creíble y verificada de forma independiente sobre su bienestar y, en última instancia, a su liberación inmediata e incondicional, junto con todos los presos políticos", sostuvo.

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Aris agradeció también los "crecientes esfuerzos" de la comunidad internacional, especialmente dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que han reclamado en varias ocasiones la liberación de Suu Kyi al Gobierno de Min Aung Hlaing.

De Baecque confirmó a EFE en un escueto mensaje el encuentro con Suu Kyi, mientras que el CICR publicó luego un comunicado en el que explicó que ambos sostuvieron una reunión privada "este lunes" y se realizó conforme al procedimiento de la organización para las vistas a "personas privadas de libertad", que permite a los prisioneros "intercambiar noticias con sus familias".

El pasado 30 de abril, el Gobierno militar publicó la primera fotografía de Suu Kyi en más de tres años para anunciar que había sido trasladada de una prisión a arresto domiciliario. Ni la imagen ni el traslado pudieron ser comprobados por sus familiares ni aliados políticos, suscitando dudas sobre su estado.

Desde el golpe de Estado, Birmania entró en una espiral de crisis y ostracismo internacional, con más de 22.000 personas aún detenidas y 8.222 muertos a manos del Ejército y las fuerzas de seguridad, según datos difundidos este lunes por la Asociación para la Asistencia de Prisioneros Políticos del país.