Hombres armados secuestran y matan a un geólogo suizo en la República Centroafricana

En un audio compartido por fuentes militares con EFE, el sargento Ernest Kossingou informó a sus compañeros de que el viernes por la tarde fueron alertados del secuestro de ambas personas, tras lo que se desplegaron en la zona, cercana a la segunda residencia del presidente del país, Faustin-Archange Touadéra.

"No pudimos localizar al geólogo suizo ni a su ayudante de campo. Más tarde, unos agricultores que regresaban de sus campos descubrieron los cuerpos y nos avisaron", dijo Kossingou en el audio.

Los cuerpos fueron localizados y recuperados el sábado por la tarde, tras un enfrentamiento con sus captores, un supuesto grupo de bandidos locales que actúa en la zona.

"El suizo y su ayudante fueron asesinados por separado. Creo que sus captores, al enterarse de que los soldados se acercaban, los mataron", declaró a EFE bajo condición de anonimato un soldado que participó en la operación de búsqueda.

Otro de los geólogos de la expedición, Frédéric Pounou, corroboró a EFE el secuestro y posterior asesinato por parte de hombres armados.

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Jonas Agbembi, representante de la Liga Centroafricana de Derechos Humanos (LCDH), confirmó también el asesinato del ciudadano suizo y pidió "esclarecer" las circunstancias de su muerte.

"La zona es muy segura porque es residencial y está ubicada en la carretera que conduce a la segunda residencia del presidente de la República, donde residen rusos y ruandeses. ¿Cómo pudo suceder esto? (...) Los inversores no pueden venir y morir en nuestro territorio sin que la Justicia esclarezca las circunstancias", afirmó.

Aunque Agbembi aseguró que el Tribunal Superior de Damara ha abierto una investigación judicial al respecto, EFE no ha podido conseguir un documento oficial que lo acredite.

EFE tampoco obtuvo respuesta ni del Ministerio de Minas ni de la Portavocía del Gobierno, pero fuentes cercanas a las investigaciones aseguraron que las autoridades se muestran reacias a abordar esta cuestión por tratarse de un incidente de inseguridad cerca de la residencia de Touadéra.

El geólogo suizo trabajaba para la empresa minera de oro ADMOG Gold, con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), en la supervisión y mejora de la producción de dos yacimientos de la zona.

La RCA sufre violencia sistémica desde finales de 2012, cuando una coalición de grupos rebeldes de mayoría musulmana -los Séléka ('alianza' en sango)- tomó Bangui y derrocó al expresidente François Bozizé tras diez años de gobierno (2003-2013), lo que supuso el comienzo de una guerra civil.

Desde entonces, el país vive un conflicto interno intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.